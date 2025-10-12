Китай предупреждает США о тарифных ультиматумах

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Russia Today, Министерство торговли Китая в заявлении, ссылаясь на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы на китайский импорт, подчеркнуло, что Пекин не поддастся на эти угрозы.

Трамп недавно, ссылаясь на недавние ограничения Китая на экспорт редкоземельных минералов (жизненно важных материалов, необходимых для производства товаров от смартфонов до истребителей), заявил, что намерен ввести 100-процентные тарифы на китайский импорт.

Министерство торговли Китая заявило: «Позиция Китая в торговой войне неизменна; мы не хотим ее, но и не боимся ее».

Возобновление разногласий между Пекином и Вашингтоном может омрачить возможную встречу Трампа и президента Китая Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее в конце октября или начале ноября.

По мнению многих, эта встреча является возможностью для возобновления диалога между двумя экономическими сверхдержавами мира. Трамп провел большую часть этого года, вводя тарифы на торговых партнеров Вашингтона, чтобы получить от них уступки. Однако Китай отказался сдаваться и использовал свой экономический рычаг, чтобы противостоять давлению США.

В другой части заявления Министерство торговли Китая написало: «Преднамеренные угрозы повышения тарифов — это не правильный путь для взаимодействия с Китаем. Если США будут настаивать на ошибочном пути, Китай определенно примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов».

Китай и США обвинили друг друга в нарушении торгового перемирия путем введения новых ограничений. Трамп обвинил Пекин в том, что он «становится более враждебным», и утверждал, что Китай «взял мир в заложники», ограничив доступ к редкоземельным минералам.

Новые китайские экспортные правила теперь требуют от иностранных компаний получения специального разрешения перед экспортом товаров, содержащих даже небольшое количество редкоземельных элементов, добытых в Китае.

США и Китай договорились в августе о продлении тарифного перемирия. Согласно 90-дневному перемирию, американские тарифы на китайский импорт были снижены со 145 до 30 процентов, а китайские тарифы на американские товары — со 125 до 10 процентов. Это перемирие истекает в ноябре.