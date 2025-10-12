Кремль: «Томагавк» — опасное оружие; все заявления тщательно отслеживаются

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможной поставке Украине дальнобойных ракет «Томагавк», заявил, что это событие не изменит ситуацию на поле боя.

Песков сказал по этому поводу: «Конечно, по этому поводу делается много заявлений, но мы внимательно следим за всеми заявлениями. Вопрос о «Томагавках» вызывает у нас большое беспокойство, как ранее говорил президент (Владимир) Путин».

Он добавил: «Это (Томагавк) — особое оружие, которое может быть оснащено как ядерными, так и неядерными боеголовками; они дальнобойные и считаются опасным оружием».

Axios ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили поставку этой ракеты Киеву в телефонном разговоре 11 октября.

Трамп ранее заявлял, что принял решение о передаче этого оружия Украине, но намерен получить больше информации о возможных целях Киева.

Путин подчеркнул, что перспектива получения Киевом ракет «Томагавк» означает, что напряженность войдет в новый виток, и эта напряженность распространится не только на войну на Украине, но и на отношения между Россией и США.