Кремль: «Томагавк» — опасное оружие; все заявления тщательно отслеживаются

12 октября 2025 - 13:54
Кремль: «Томагавк» — опасное оружие; все заявления тщательно отслеживаются

Пресс-секретарь Кремля заявил, что, хотя потенциальная поставка ракет «Томагавк» из США Украине стала серьезной проблемой для Москвы, это не изменит ситуацию на поле боя.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможной поставке Украине дальнобойных ракет «Томагавк», заявил, что это событие не изменит ситуацию на поле боя.

Песков сказал по этому поводу: «Конечно, по этому поводу делается много заявлений, но мы внимательно следим за всеми заявлениями. Вопрос о «Томагавках» вызывает у нас большое беспокойство, как ранее говорил президент (Владимир) Путин».

Он добавил: «Это (Томагавк) — особое оружие, которое может быть оснащено как ядерными, так и неядерными боеголовками; они дальнобойные и считаются опасным оружием».

Axios ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили поставку этой ракеты Киеву в телефонном разговоре 11 октября.

Трамп ранее заявлял, что принял решение о передаче этого оружия Украине, но намерен получить больше информации о возможных целях Киева.

Путин подчеркнул, что перспектива получения Киевом ракет «Томагавк» означает, что напряженность войдет в новый виток, и эта напряженность распространится не только на войну на Украине, но и на отношения между Россией и США.

