Министр войны сионистского режима заложил основу для нарушения перемирия

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», министр войны сионистского режима Исраэль Кац заявил, что самой большой проблемой для этого режима после возвращения израильских пленных будет прямое уничтожение всех туннелей ХАМАС в Газе.

Кац сказал, что он приказал армии подготовиться к выполнению миссии по уничтожению туннелей ХАМАС после возвращения израильских пленных.

Он попытался оправдать свои заявления, которые противоречат процессу прекращения огня в Газе, и утверждал, что уничтожение туннелей ХАМАС означает реализацию согласованного принципа разоружения ХАМАС и лишения его военного потенциала.

Это заявление было сделано в то время, как ХАМАС не принял пункт о разоружении сопротивления, и любое нападение на сектор Газа под предлогом уничтожения туннелей будет считаться явным нарушением соглашения о прекращении огня.