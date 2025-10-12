Ужас Тель-Авива перед непобедимым духом палестинцев: «Не радуйтесь!»

По сообщению информационного агентства ABNA, осведомленные источники в беседе с «Аль-Джазирой» подчеркнули, что сионистский режим предупредил семьи палестинских заключенных, которые должны быть освобождены, не проводить церемоний по случаю их освобождения и не демонстрировать свою радость.

Это действие сионистского режима показывает, что оккупанты боятся даже видеть непобедимый дух палестинцев и их радость.

Завтра утром, в понедельник, силы сопротивления должны освободить 20 сионистских пленных; взамен будут освобождены 1700 человек, задержанных после операции «Наводнение Аль-Аксы», а также десятки палестинских заключенных с приговорами к пожизненному заключению.