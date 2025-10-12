Иорданский эксперт: Достижения сопротивления в войне в Газе были беспрецедентными

По сообщению информационного агентства ABNA, иорданский военный эксперт Нидаль Абу Зейд в интервью палестинскому информационному агентству «Шихаб» сказал: «То, чего Газа достигла за более чем два года войны с сионистским режимом, является беспрецедентным достижением».

Он назвал 733 дня войны в Газе поворотным моментом в конфликте с оккупантами и подчеркнул, что, несмотря на максимальные разрушения, Газа помешала оккупантам достичь каких-либо военных или политических целей.

Абу Зейд, указав на то, что сопротивление Газы противостояло военной машине сионистского режима, которая занимает 18-е место среди армий мира и обладает ядерным оружием, заявил, что сплоченность внутреннего фронта сорвала попытки оккупантов подорвать отношения между сопротивлением и народом.

Иорданский эксперт заявил, что с 2008 года Газа пережила 5 войн, поэтому битва 7 октября не была случайным событием, а была продолжением долгого и укоренившегося пути сопротивления. Он добавил: «Народная база сопротивления, несмотря на блокаду и разрушения, не бунтовала против сопротивления, а оставалась прочной опорой национального проекта. Успех сопротивления в сохранении стойкости на протяжении всей войны является результатом интеграции между полевой деятельностью сил сопротивления и всесторонней народной поддержкой. Народ Газы присоединился к сопротивлению не только на поле боя, но и в мыслях и убеждениях, и их лозунг был: Камень и дерево будут уничтожены, человек станет мучеником, но идея сопротивления никогда не умрет».

По словам иорданского эксперта, опыт недавней войны укрепил идею формирования нового этапа палестинского сопротивления; этапа, который может заложить основу для восстановления прав палестинского народа в Газе и на Западном берегу и национального единства на основе противостояния оккупации.

В заключение Абу Зейд подчеркнул: «Народная поддержка в Газе никогда не отворачивалась от сопротивления, за исключением небольшого числа преступников, которых даже сионистский режим не поддержал. Поэтому на предстоящем этапе необходимо опираться на народ Газы; народ, который доказал, что является краеугольным камнем сопротивления и основой палестинского национального проекта».