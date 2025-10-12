Арест одного из видных лидеров распущенной партии Баас в Ираке + фото

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Малума», силы «Хашд аш-Шааби» в ходе своей последней операции по обеспечению безопасности успешно арестовали Абдул-Раззака Уду, одного из видных лидеров распущенной партии Баас.

Согласно этому отчету, указанная операция была проведена после нескольких недель разведывательного наблюдения за передвижениями Уды в Ираке. Он был одним из влиятельных элементов бывшего иракского режима, причастным к совершению преступлений против народа страны, включая казнь многих невинных людей.

Также сообщается, что этот человек совершал действия, направленные против безопасности Ирака, и поддерживал связь с другими лидерами распущенной партии Баас с целью разжигания розни в стране.

Силы «Хашд аш-Шааби» заявили, что не позволят этой партии вновь вернуть Ирак в темное прошлое.