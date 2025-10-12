Шейх Наим Кассем: «Поколения Сейида» непоколебимы на пути Вилаята Имама Хаменеи

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Манар», шейх Наим Кассем, заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы», выступая на церемонии Культурной ассоциации «Хезболлы» в Ливане, сказал: «Мы, как лидеры и первопроходцы, собираемся на одной из чистейших сцен, которая демонстрирует волю к достойной жизни».

Обращаясь к молодежи и подросткам из Ассоциации скаутов Имама Махди (А.), культурной организации ливанской «Хезболлы», он сказал: «Вы — светлое будущее и пионеры правдивости и справедливости. Вы — поколения Сейида на пути Вилаята под руководством Имама Хаменеи».

Шейх Наим Кассем продолжил: «Мученик Сейид — владыка мучеников уммы, который воспитал вас для создания завета, решимости и надежды на ваше будущее, чтобы вы познакомились с путем Бога, путем достойной жизни, путем моджахедов и мучеников, и путем счастья в этом мире и в загробной жизни, и достигли великого спасения».

Он подчеркнул, что при любых обстоятельствах должна сохраняться надежда на истинное и обещанное лучшее будущее. «Даже если землетрясения и трудности окружают вас со всех сторон, вы непоколебимы в повиновении Богу».

Шейх Наим Кассем, заместитель генерального секретаря «Хезболлы», заявил, обращаясь к подросткам «Хезболлы»: «Вы находитесь на пути Сопротивления, и под Сопротивлением мы подразумеваем его наиболее всеобъемлющее и широкое понимание, поскольку это воспитательный, культурный, нравственный и политический выбор».

Указав на то, что Сопротивление — это джихад против собственной души и врага, а также сила веры, воли, позиции, стойкости, достоинства и независимости, он заявил, что Сопротивление — это выбор молодых людей, девушек, мужчин и женщин, а хорошее воспитание основано на подлинности, любви к родине и защите семьи и близких.

Шейх Наим Кассем заявил: «Мы видим в вас свет, щедрость, самопожертвование, служение обществу и развитие молодежи на основе стойкости. Я призываю вас к чистой вере в Бога, доброте к родителям, религиозному и научному образованию, и к тому, чтобы быть солдатами Имама Махди (А.)».

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» продолжил: «Я горжусь тем, что нахожусь среди вас, я люблю вас и желаю, чтобы мы вместе ожидали Имама Махди (А.)».