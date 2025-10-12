Палестинская администрация не была приглашена на саммит в Египте

Как сообщает информационное агентство ABNA, высокопоставленный источник в беседе с «Аль-Араби аль-Джадид» подтвердил, что Палестинская администрация не была приглашена на встречу в Шарм-эш-Шейхе по вопросу прекращения огня в Газе, которая должна состояться завтра в Египте.

Вчера президент Египта объявил, что в понедельник в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдет мирный саммит, посвященный прекращению войны в Газе, под совместным председательством ас-Сиси и Трампа и с участием лидеров более чем 20 стран. Ожидается, что на этой встрече будет официально подписано соглашение о прекращении огня в Газе.

Израильская газета на иврите «Едиот ахронот» также сообщила, что сионистский режим не будет участвовать во встрече в Шарм-эш-Шейхе.