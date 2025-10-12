Аухади: Сионистский режим был вынужден сесть за стол переговоров с ХАМАС

Как сообщает корреспондент АБНА, Саид Аухади, глава Фонда мучеников, на «Восьмой международной конференции солидарности с палестинскими детьми и подростками: Памяти мученика Мухаммада ад-Дурры, детей-мучеников Газы и 12-дневной Священной обороны» сказал: «Я передаю приветствие Президента, доктора Пезешкияна, гостям этой конференции. Сегодня исламский мир и Ось сопротивления сталкиваются с особыми и исключительными условиями. Проведение такой конференции имеет большое значение».

Он продолжил: «Мы находимся в темном периоде, который человечество никогда не переживало. Даже во время Первой и Второй мировых войн не происходило таких преступлений с подходом геноцида».

Глава Фонда мучеников и по делам ветеранов отметил: «Сионистский режим за последние 76 лет, и особенно за последние два года, совершил преступления, которые никогда не имели прецедента; эти преступления беспрецедентны в истории человечества, до такой степени, что этот режим попрал все человеческие ценности».

Аухади также сказал: «Мир молчит перед лицом сионистского режима и его преступлений. Сегодня история находится на очень чувствительном и судьбоносном перекрестке. Если мы будем действовать правильно, мы принесем великую победу Оси сопротивления. Если это историческое событие будет упущено из виду, многие ценности, за сохранение которых сотни тысяч человек отдали свою чистую кровь, могут быть напрасны».

Напомнив, что сионистский режим видел свои чаяния и мечты в этой двухлетней войне, он заявил: «Сионистский режим развязал войны, противостоял четырем крупным арабским армиям, продвинулся на 100 километров в Синайской пустыне за 6 дней и оккупировал Голанские высоты, которые до сих пор находятся под его оккупацией, тогда в 1967 году в Шестидневной войне. Он продвинулся на Западный берег и реку Иордан».

Глава Фонда мучеников и по делам ветеранов напомнил: «Газа была оккупирована сионистским режимом в той же Шестидневной войне, и четыре армии потерпели поражение перед этим режимом; Великий архитектор Исламской революции, который начал свое движение с 1963 года, и Имам Хомейни провозгласил, что сионизм – это раковая опухоль, и предупредил исламские страны, что против исламского мира готовится очень опасный заговор. После победы революции в Исламской Республике Иран произошел поворотный момент в истории угнетенных народов мира благодаря Имаму Хомейни. Угнетенный народ Палестины не имел никакой поддержки до победы революции».

Аухади подчеркнул: «Сионистский режим питал тщетную надежду, что он захватит территорию Газы площадью 350 квадратных километров, в то время как он оказался в двух состояниях в этом болоте, которое он сам создал в Газе. Теперь мы ежедневно видим миллионные демонстрации людей в сотнях городов в поддержку палестинского народа. Никогда в истории Австралии не было демонстрации более 500 000 человек в Сиднее в поддержку детей и народа Газы».

Он добавил: «Одной из больших опасностей течения времени является забывчивость людей об окружающих событиях; в науке это называется разрывом поколений. Разрыв, который происходит между будущими поколениями и прошлыми поколениями; все усилия империализма направлены на то, чтобы разжечь разрыв поколений и углубить его, чтобы, возможно, отделив новое поколение от прошлых поколений, они могли забыть о ценностях».

Глава Фонда мучеников и по делам ветеранов назвал разрыв поколений очень опасным и добавил: «Разрыв поколений может ослабить сопротивление в защите ценностей. Один американский теоретик представил опасную теорию разрыва, он был советником президента США, Гарвардского университета, и представил свою теорию оборонной системе США. Сегодня Джозеф Най, противостоя сопротивлению в аналитическом центре Министерства иностранных дел Великобритании, заявил, что мы не можем противостоять странам Оси сопротивления с помощью военного оборудования, мы можем противостоять им с помощью мягкой войны».

Аухади заявил: «Американский мыслитель считает, что против Исламской Республики Иран должна быть начата гибридная война, чтобы экономическое давление было на самом высоком уровне, и, возможно, народ будет вовлечен в это давление наряду с гибридной войной и мягкой войной».

Он отметил: «В аналитическом центре Министерства иностранных дел Великобритании заявили, что если они смогут повлиять на дух и психику иранской молодежи, правительство Ирана будет клонировано. Верховный лидер предупредил о культурном НАТО. Это та же самая теория, которую объявил Джозеф Най».

Глава Фонда мучеников и по делам ветеранов в части своей речи сказал: «До победы Исламской революции никто не осмеливался говорить против сионистского режима. Теперь весь мир говорит против этого режима; сегодня сионистский режим перед лицом сопротивления был вынужден сесть за стол переговоров с ХАМАС».

Аухади напомнил: «По американской статистике, более 200 000 человек снова покинули оккупированные территории, и это связано с социальными, экономическими и политическими кризисами на оккупированных территориях».