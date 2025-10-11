Стратегический провал Израиля и укрепление позиций ХАМАСа в свете прекращения огня в Газе

По оценкам израильских аналитических сетей, соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто на фоне всеобщего отчаяния в политических и военных кругах режима. Кабинет Нетаньяху полностью провалил свою главную задачу — уничтожение движения ХАМАС и нейтрализацию его военно-политического потенциала. Как сообщает Pars Today со ссылкой на IRNA, хотя израильская армия добилась ограниченных тактических успехов, таких как уничтожение туннелей и складов оружия, ей не удалось сломить организационную структуру ХАМАС или ослабить общественную базу. В отличие от этого, движение ХАМАС политически укрепилось, успешно выдержав испытание на прочность, и зарекомендовало себя как законный представитель палестинского народа и символ сопротивления.

Изменение региональной и международной ситуации

По мнению Эяля Зиссера, исследователя Тель-Авивского университета, за два года войны ХАМАС добился успеха, которого Палестинская национальная администрация не могла добиться за 20 лет. Военный аналитик Амир Бар Шалом также считает, что Израиль вступил в стадию «регионального контроля, а не военной гегемонии». Хотя соглашение с ХАМАСом открывает путь к возвращению израильских пленников (заложников), оно ограничивает свободу военных и политических действий Израиля и навязывает новую региональную ситуацию.

Ощутимые достижения ХАМАС и новые ограничения Израиля

По мнению политолога Аарона Авраама, ХАМАС добился ощутимых успехов, добившись освобождения палестинских заключённых, получения гуманитарной помощи и международных гарантий прекращения войны. Соглашение не предусматривает разоружения группировки, поэтому ХАМАС сохранил свои политические и военные позиции. Соглашение между ХАМАСом и сионистским режимом создаёт новую реальность в регионе, в котором Израиль, несмотря на возвращение заключённых, не смог полностью восстановить свой потенциал сдерживания, в то время как ХАМАС, молчаливо признавая свою роль, продолжает существовать и сохранять своё политическое и военное присутствие. Для Израиля это соглашение означает вступление в стадию стратегических ограничений, границы которых он больше не определяет сам.