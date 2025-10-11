Соглашение о прекращении войны в Газе по разным причинам считается победой ХАМАС и поражением сионистского режима. Сионистский режим два года совершал беспрецедентный геноцид с целью уничтожения ХАМАС и оккупации Газы. Спустя два года ХАМАС так и не был уничтожен, и режим был вынужден заключить соглашение с ХАМАС о прекращении войны.

С другой стороны, с окончанием войны началась волна возвращения беженцев в Газу. В связи с этим были также отменены такие планы, как принудительное перемещение населения Газы и полная оккупация этого сектора.

Некоторые положения соглашения также являются важными достижениями ХАМАС. 20 израильских заключённых будут освобождены в обмен на около 2000 палестинских заключённых, в том числе 250, отбывающих пожизненное заключение. Этот пункт был согласован в ситуации, когда Нетаньяху пытался освободить израильских заложников военными средствами во время двухлетней войны, но в конечном итоге был вынужден принять политическое соглашение.

Согласно этому соглашению, сионистские военные должны уйти с оккупированных территорий Газы. Это важное достижение, поскольку Нетаньяху и его кабинет определили своей важнейшей целью полную оккупацию Газы.

Другим важным пунктом этого соглашения является управление Газой палестинцами. Критики Нетаньяху на оккупированных территориях считают, что согласие на управление Газой палестинцами означает признание палестинского государства Соединёнными Штатами и Израилем. Более того, критики считают, что этот пункт соглашения означает успех глобальных усилий по созданию независимого палестинского государства.

Ещё один важный вопрос связан с разоружением ХАМАС. Хотя Соединённые Штаты и Израиль хотят, чтобы ХАМАС разоружился, никакого соглашения по этому вопросу достигнуто не было. Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил в этой связи, что ХАМАС не сдастся и будет использовать его для защиты палестинцев.

Важно отметить серьёзную обеспокоенность тем, что США и Израиль не заслуживают доверия и что после освобождения израильских заложников они могут возобновить войну в Газе с целью уничтожения ХАМАС и полной оккупации сектора.

Хотя недоверие к США и Израилю — реальная и доказанная проблема, нарушение соглашения и возобновление войны нанесёт сильный удар по позициям Америки в мире. В то же время это не повлияет на военное положение ХАМАС, поскольку ХАМАС не разоружился и может продолжать бороться с сионистами.

И наконец, война в Газе закончилась в октябре. Операция «Буря Аль-Акса» также была проведена в октябре 2023 года. Окончание войны стало результатом не военной победы Израиля, а сопротивления и стойкости жителей Газы.

Махмуд Мардави, один из высокопоставленных лидеров ХАМАС, заявил: «Газа победила благодаря упорству и единству, навязав свою волю угнетающему врагу. Соглашение о прекращении огня — это не чья-то милость, а плод легендарной стойкости нашего народа, особенно бойцов в Газе, и результат великих жертв и героизма, которые создали эпическую картину 7 октября».