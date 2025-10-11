Почему Нетаньяху был вынужден согласиться на прекращение огня в Газе?

Al Jazeera Net опубликовала аналитическую статью Махмуда Султана, в которой объясняются причины, побудившие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на прекращение войны в Газе.

Как сообщает Pars Today со ссылкой на Al Alam, в анализе говорится: «Одной из причин, по которой Нетаньяху был вынужден согласиться на прекращение огня, было то, что он оказался в одиночестве и был ненавидим миром в Организации Объединенных Наций. Нетаньяху также отказался летать над Европой, опасаясь исполнения ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Когда Нетаньяху отправился выступать в Генеральной Ассамблее ООН, присутствовавшие делегации покинули зал, и он оказался в пустом зале мировых лидеров».

Европейские деятели открыто обвиняли сионистский режим в совершении геноцида, а призывы к введению эмбарго на поставки оружия режиму усилились, даже среди американских демократов, поддерживающих Тель-Авив, таких как бывший советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В августе этого года (2025) 28 западных стран призвали Тель-Авив прекратить преступления в Газе. Эти требования дополнялись угрозами со стороны различных стран и организаций ввести санкции против сионистского режима в сфере культуры, образования и спорта. Санкции привели к тому, что профессор израильского университета Нимрод Гурон признал, что из-за Газы большинство израильтян чувствуют, что весь мир настроен против них. Это привело к тому, что бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт признал, что «мы стали ненавистным государством».

Ещё одной ошибкой Нетаньяху, которая оставила его в одиночестве и вынудила согласиться на прекращение огня, стала мысль о том, что президент США Дональд Трамп не будет его ни к чему принуждать и поддержит. Однако спустя некоторое время Нетаньяху оказался под сильнейшим давлением со стороны Трампа. Обеспокоенность сионистского режима изоляцией настолько возросла, что Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив должен стать экономически самодостаточным, чтобы противостоять этой изоляции.

Последний опрос исследовательского центра Pew (Пью) показал, что 58% жителей Израиля считают, что режим утратил уважение других стран. Опрос также показывает, что большинство жителей оккупированных территорий хотят прекращения войны, поскольку она разрушила имидж режима и усилила его изоляцию.

Кроме того, сионистский режим оказался в международной изоляции, поскольку Трамп, не ставя в известность Тель-Авив, провёл переговоры с ХАМАС, снял санкции с Сирии и заявил о готовности к диалогу с Ираном.

С другой стороны, попытка израильского режима убить лидеров ХАМАС в Катаре побудила команду Трампа обвинить режим в попытке создать разногласия между Вашингтоном и его союзниками за пределами НАТО. После этого Трамп заявил, что разочарован Нетаньяху, и предупредил о необходимости прекращения войны.

Кроме того, одной из важнейших причин согласия Нетаньяху на прекращение войны в Газе стал рост ненависти к сионистскому режиму и проведение антиизраильских демонстраций в Европе; этот вызов считается самым опасным поворотным моментом в исторических отношениях между Европой и сионистским режимом. Из-за этого Тель-Авив оказался на грани краха и упадка.

Ненависть к Израилю достигла такого уровня, что впервые все его союзники пригрозили покинуть его. Это произошло в странах, которые ранее были полностью защищены от любой ненависти. За четыре дня до Шарм-эш-Шейхского соглашения сотни тысяч людей вышли на антиизраильские митинги по всей Европе; это событие сионистские СМИ сочли самым опасным поворотным моментом в исторических отношениях между Европой и сионистским режимом.

Более того, Израиль встал на путь краха и исчезновения, а возможно, и постепенного коллективного возвращения туда, откуда они пришли более семидесяти лет назад.

В таких обстоятельствах весь мир впервые согласился с необходимостью прекращения войны, и у Нетаньяху не осталось иного выбора, кроме как поддаться воле мирового общественного мнения. Он поддался своему высокомерию и самодовольству, не добившись ни одной из своих целей, и теперь ожидает своей участи и политического будущего; будущего, которое может определиться с уходом от власти и заключением в одной из израильских тюрем.