Мученики агрессии сионистского режима против Ирана | Мученица Ганбариан предпочла хиджаб своей жизни

Хусейн Наримани, муж мученицы Марьям Ганбариан, рассказывает о её сильной эмоциональной привязанности к мужу и о том, как она сохранила достоинство в глазах у себя и своего девятилетнего сына. Как сообщает Parstoday со ссылкой на Hamshahri Online, Марьям родилась в 1988 году, она жена Хосейна Наримани и матерью девятилетнего сына по имени Парса. Ее супруг рассказывает: «Тринадцать лет нашей совместной жизни были полны терпения и любви. Я любил и обожал ее с самого начала. Эта любовь и привязанность становились всё сильнее со временем, пока я не привязалась к Марьям.

Марьям вернулась, чтобы снять платок

Муж мученицы вспоминает те секунды, когда воздух наполнился страхом, тьмой и дымом, и этот инцидент оставил горькие воспоминания у него и десятилетнего Парсы: «Мы вернулись домой утром в день происшествия и отдохнули после завтрака. В 13:55, когда прогремел первый взрыв, мы с Парсой быстро вышли из дома, Марьям последовала за нами. Убегая, Марьям сняла с качелей во дворе шаль и накинула её себе на голову». Но поскольку шаль была тонкой, она обернулась на полпути. Я громко крикнул: «Марьям, пойдём скорее!» А она лишь сказала: «Мой платок, мой платок», и вернулась в дом, чтобы сменить платок. Тем временем были выпущены вторая, третья и четвёртая ракеты. Промежуток между первой и остальными ракетами составил меньше минуты. Взрывной волной её отбросило примерно на 10 метров от моих глаз и Парсы, и мы увидели, как что-то ударило её в бок, и брызнуло много крови. Вокруг была тьма, дым, в воздухе летали какие-то предметы.

Дерево, ожило благодаря крови Марьям

Судьба сложилась иначе, и Марьям вознеслась на небеса. Наримани рассказывает о том моменте, когда ему сообщили о мученической смерти Марьям. Новость, которая внезапно заставила замолчать и размыла миры Хусейна и Парсы. Он рассказывает: «После того, как я позвонил, потребовалось около получаса, чтобы скорая помощь приехала и забрала Марьям в больницу. Марьям потеряла много крови. Её отвезли в реанимацию. Вскоре пришла моя коллега и сказала: Хоссейн, да дарует тебе Бог терпения! Мы до сих пор не можем поверить, что Марьям больше нет с нами. Она была полна ощущения жизни. Прошли месяцы с того дня, но Хусейн всё ещё видит дерево, под которым упала Марьям; дерево, которое сегодня зеленее и живее, чем когда-либо. С сердцем, полным надежды, Парса поливает дерево водой, пока оно не оживет. Жизнь продолжается, но пустота Марьям всегда очевидна; пустота женщины, которая в момент выбора предпочла хиджаб своей жизни.