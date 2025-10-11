Адмирал Тангсири: Иран защищает свои интересы в Персидском заливе / ХАМАС: Мы не разоружимся

В пятницу адмирал Тангсири, указав на стратегическое значение Ормузского пролива, заявил: «Этот морской путь является «нефтяной и газовой артерией мира», и Иран всегда защищал его».

Как сообщает Pars Today, адмирал Тангсири, выразив обеспокоенность заходом кораблей или подводных лодок с ядерным топливом в Персидский залив, подчеркнул: «В случае любого инцидента, вызванной такой перевозкой, ущерб будет обширным и долгосрочным, и даже прибрежная соленая вода, питающая опреснительные установки, может стать непригодной для использования на долгие годы».

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции, указав на прямые бои между иранскими войсками и американскими военными в Персидском заливе, заявил: «Мы будем защищать наши интересы в Персидском заливе до последнего дня жизни».

Венесуэла: Наш священный долг — защищать страну от агрессии США

Самуэль Монкада, посол и представитель Венесуэлы в ООН, осудил враждебные военные действия США в Карибском регионе и заявил: «США разместили в регионе более 10 тысяч военнослужащих, а также истребители, ракетные эсминцы, штурмовые отряды и даже атомную подводную лодку». Он добавил: «В случае войны у Каракаса есть священный долг — защищать страну».

Демонстрации в поддержку Палестины в 58 городах Марокко

Организация по поддержке вопросов исламской уммы Марокко, которая считается неправительственной организацией, опубликовала в пятницу вечером заявление, в котором сообщила, что жители Марокко приняли участие в более чем 110 демонстрациях в поддержку палестинского народа в 58 городах этой страны. Данная организация подчеркнула в своем заявлении, что демонстранты в марокканских городах вышли на улицы с лозунгом «Газа победила».

Китай критикует США за нарушение суверенитета других стран

Фу Цун, посол и постоянный представитель Китая при ООН, заявил о действиях США против Венесуэлы, что действия Вашингтона грубо нарушают суверенитет других стран. Он добавил, что США также создают «постоянную напряженность в регионе», захватывая венесуэльские суда. Представитель Китая в ООН подчеркнул, что односторонние и радикальные действия в отношении судов других стран «нарушают право на жизнь их персонала и другие основные права человека, а также угрожают свободе и безопасности судоходства».

Трамп: Я введу 100% пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты введут 100% таможенные пошлины на китайские товары, и эта мера будет введена в дополнение к действующему перечню пошлин. Он добавил, что с начала ноября будут введены ограничения на экспорт всех китайских товаров, а также товаров, не произведенных в Китае.

Движение ХАМАС: Никто не осмелится разоружить палестинский народ

Муса Абу-Марзук, высокопоставленный член движения ХАМАС, подчеркнул, что никто не осмелится отобрать оружие у палестинского народа, которое является законным и легитимным выбором в условиях оккупации.

Абу-Марзук, заявив, что оккупанты преднамеренно и жестоко уничтожили весь сектор Газа, продолжил: «Стойкость палестинского народа сорвала все планы и цели оккупантов. Возвращение палестинцев — лучшее доказательство преданности палестинского народа своей земле».