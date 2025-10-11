Middle East Eye: Прочный мир в Газе невозможен без прекращения оккупации

Как сообщает Pars Today, британский сайт Middle East Eye в статье, написанной Аззамом Тамими, указав на объявление режима прекращения огня в секторе Газа, отмечает: «Прочный мир невозможен без прекращения оккупации».

Данное западное информационное агентство добавило: «В четверг утром из Египта пришла хорошая новость о достижении соглашения о прекращении израильского геноцида в Газе. Руководство ХАМАС никогда не согласится на такое соглашение, если оно не принесет ощутимых выгод палестинскому народу».

Middle East Eye пишет: «Хотя подробности переговоров не были оглашены, разумеется, что переговорная группа ХАМАС сосредоточилась на четырех основных направлениях: выводе израильских войск из Газы, обмене пленными, доставке гуманитарной помощи и установлении графика для восстановления».

В этой статье также говорится: «Важнейшим достижением этого соглашения является провал плана премьер-министра израильского режима Биньямина Нетаньяху по подавлению сопротивления и принудительной эвакуации Газы. План, который осуществлялся при поддержке экстремистской группировки, известной как «религиозный сионизм», однако, два года геноцида раскрыли миру истинное лицо Израиля, а сионизм стал как никогда известен, как гегемонистский и колониальный проект».

«Высокопоставленные израильские чиновники, в том числе и Нетаньяху, сейчас подвергаются судебному преследованию в международных судах по обвинениям в военных преступлениях. Преступления, которые никогда не будут забыты и прощены», - пишет Middle East Eye.

Британское СМИ подчеркивает: «Достижение прекращения огня не означает прекращения страданий палестинцев, но свобода — это конечная цель палестинского народа, и прочный мир не будет достигнутым до полного прекращения оккупации, ведь, как можно говорить о мире, когда жители сектора Газа находятся в тюрьме открытого типа, а жители Западного берега ежедневно подвергаются нападениям со стороны поселенцев, которые захватывают их земли и сжигают их оливковые деревья»?

Middle East Eye также указал на мир с точки зрения ХАМАС: «Полный вывод израильских войск с территорий, оккупированных в 1967 году, эвакуация всех поселений и освобождение всех палестинских заключенных были условиями ХАМАС для достижения прочного мира, и любой план, не предусматривающий этих условий, будет признаком несерьезного отношения Тель-Авива к миру».

«Хотя ХАМАС ослаблен в результате 2 лет войны, он не исчез, потому что сопротивление — это не просто группа, а живая идея, и многие палестинцы, в частности в секторе Газа, считают членов ХАМАС истинными борцами за свободу, и согласно последним опросам, несмотря на разрушения и огромную боль, это движение остается в авангарде народной поддержки», - добавило британское СМИ.

Middle East Eye в заключение добавляет: «Большинство жителей Газы — дети и внуки палестинцев, насильно изгнанных и убитых со своей земли в 1948 году, и сегодня они доказали, что никакая сила, никакие преступления и никакие угрозы не могут помешать им осуществить право на сопротивление и вернуться на родину».