Израиль опасается приезда мировых СМИ в Газу после прекращения огня

. Израильские источники сообщают о растущем беспокойстве в руководстве режима: в случае сохранения режима прекращения огня и допуска международных журналистов в сектор Газа после более чем двухлетнего запрета, мировое сообщество сможет увидеть масштабы разрушений и услышать свидетельства жителей о геноциде палестинцев.

По данным издания, международные СМИ, которые впервые за два года получат разрешение на въезд в Газу, встретят тёплый приём со стороны местных жителей. Палестинцы поделятся своими трагическими историями и покажут кадры, сравнимые с разрушением Хиросимы после атомной бомбардировки США в 1945 году.