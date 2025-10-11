  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Израиль опасается приезда мировых СМИ в Газу после прекращения огня

11 октября 2025 - 21:54
News ID: 1737410
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Израиль опасается приезда мировых СМИ в Газу после прекращения огня

. Израильские источники сообщают о растущем беспокойстве в руководстве режима

. Израильские источники сообщают о растущем беспокойстве в руководстве режима: в случае сохранения режима прекращения огня и допуска международных журналистов в сектор Газа после более чем двухлетнего запрета, мировое сообщество сможет увидеть масштабы разрушений и услышать свидетельства жителей о геноциде палестинцев.

По данным издания, международные СМИ, которые впервые за два года получат разрешение на въезд в Газу, встретят тёплый приём со стороны местных жителей. Палестинцы поделятся своими трагическими историями и покажут кадры, сравнимые с разрушением Хиросимы после атомной бомбардировки США в 1945 году.

Your Comment

You are replying to: .
captcha