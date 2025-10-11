Каковы причины обеспокоенности Конгресса США и предупреждения Трампу в связи с сближением Индии с Китаем и Россией?

это письмо подписали несколько видных лидеров Демократической партии, в том числе Дебора Росс, Ро Ханна, Брэд Шерман, Сидни Камлагер-Дав, Раджа Кришнамурти и Прамила Джаяпал. Ни один из республиканских законодателей не подписали это обращение.

Законодатели Палаты представителей США предупредили, что повышение пошлин администрацией Трампа наносит ущерб торговле, рабочим местам и одному из важнейших стратегических партнёрств США и может cблизить Нью-Дели c Китаем и Россией, изменив баланс сил в Азии в пользу этих двух держав.

В письме в Белый дом законодатели написали, что резкое повышение пошлин — в некоторых случаях до 50% — нанесло ущерб американским производителям, нарушило цепочки поставок и оттолкнуло одного из ключевых союзников США.

В письме Трампу говорится: «Недавние действия вашей администрации ослабили связи с крупнейшей демократией мира, что негативно сказывается на обеих странах. Мы хотим, чтобы вы приняли немедленные меры к восстановлению этого жизненно важного партнёрства.

Конгресс США обеспокоен тем, что торговая политика Трампа отдаляет Индию от Вашингтона и сближает её с Китаем и Россией, что может ослабить геополитические позиции Америки в Азии».

Основные причины обеспокоенности Конгресса США эскалацией напряжённости между Индией и США и её последствиями можно перечислить следующим образом:

1. Увеличение таможенных пошлин против Индии

Представители Республиканской партии в Конгрессе США предупредили, что увеличение повышения пошлин администрацией Трампа нанесло ущерб торговым отношениям с Индией. В некоторых случаях тарифы выросли до 50 процентов, что нарушило цепочку поставок и нанесло ущерб американским производителям.

2. Ослабление одного из важнейших стратегических партнёрств Америки

Индия известна как один из ключевых союзников Америки в Азии. Однако экономическая политика Трампа, особенно в сфере торговли, заставила Нью-Дели стремиться к диверсификации своих внешних связей и переориентации на Китай и Россию.

3. Негативная реакция индийского общественного мнения

Имидж Америки в индийском общественном мнении серьёзно пострадал после введения высоких пошлин. В Индии участились призывы к бойкоту американских товаров, что привело к обострению дипломатической напряжённости между двумя странами.

4. Сближение Индии с Китаем и Россией на международных форумах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Эти встречи, особенно после пограничных столкновений между Индией и Китаем в 2020 году, были восприняты как признак возобновления взаимодействия Индии с азиатскими соперниками Америки.

5. Опасения по поводу формирования новых блоков без участия США

Западные аналитики предупреждают, что политика Трампа подтолкнула традиционных союзников США, таких как Индия, Франция, Япония и Канада, к заключению самостоятельных экономических и оборонных соглашений. Эта тенденция может ослабить лидирующую роль Америки в мире.

6. Негативные влияния на занятость в США и внутреннюю экономику этой страны

Повышение пошлин не только нанесло ущерб международным отношениям, но и оказало давление на американских производителей и рабочих. Конгресс обеспокоен тем, что такая политика приведет к сокращению экспорта, росту издержек и потере рабочих мест.

Конечно, существуют и более глубокие геополитические причины, вызывающие обеспокоенность у демократов в Конгрессе США:

1. Изменение баланса сил в Азии

Близость Индии к Китаю и России может изменить баланс сил в Азии в ущерб интересам США. Благодаря своему большому населению, растущей экономике и ключевому геополитическому положению, Индия играет важную роль в сдерживании влияния Китая. Если Индия пойдет на сотрудничество с Китаем и Россией, альянсы США в сфере безопасности, такие как QUAD, будут ослаблены.

2. Ослабление политики сдерживания Китая

Одна из основных целей внешней политики США — сдерживание растущей мощи Китая в экономической, военной и технологической сферах. Будучи региональной державой, Индия играет важную роль в этом сдерживании. Близость Индии к Китаю, особенно в сфере технологий, энергетики и инфраструктуры, может сделать стратегию сдерживания Китая неэффективной.

3. Военное сотрудничество Индии с Россией

Индия остается одним из крупнейших покупателей российского оружия. Военное сотрудничество между Индией и Россией, включая совместные проекты, такие как ракета «БраМос» (BrahMos), вызвало обеспокоенность в Вашингтоне. Такое партнерство может расширить доступ России к чувствительным технологиям и региональной разведывательной информации.

4. Ослабление многосторонних альянсов под руководством США

США пытались укрепить свое влияние в Азии, создавая такие альянсы, как QUAD (с участием Индии, Японии, Австралии и США) и Индо-Тихоокеанские экономические рамки процветания (IPEF).

Близость Индии к Китаю и России может снизить степень ее сближения с этими альянсами и создать разрыв в региональной политике США.

5. Опасения по поводу сближения с антизападными организациями

В последние годы Индия расширила свое участие в таких организациях, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Эти организации, в которых Китай и Россия играют ведущую роль, часто занимают антизападные позиции. Активное участие Индии в этих институтах может ослабить позиции США на международных форумах.

6. Растущая зависимость Индии от российских энергоносителей

После войны в Украине Индия увеличила импорт дешёвой нефти из России. Эта энергетическая зависимость может осложнить отношения Индии с Западом и привести к тому, что Нью-Дели займёт позицию, согласную с Россией, в международных кризисах.

7. Долгосрочные последствия для глобальной безопасности под руководством США

Если Индия, как восходящая держава, будет двигаться к стратегическому сотрудничеству с Китаем и Россией, мировой порядок под руководством США столкнётся с серьёзным вызовом. Эта тенденция может привести к усилению антиамериканских блоков и снижению влияния Вашингтона в международных институтах.