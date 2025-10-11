Pars Today - Англоязычная газета «Tehran Times» в эксклюзивном репортаже рассказала об участии немецких военных в 12-дневной израильской агрессии против Ирана; в репортаже показано, что поддержка Берлином Тель-Авива вышла за рамки политических позиций и привела к отправке войск и сотрудничеству на местах.

По данным «Tehran Times», во время 12-дневных израильских атак на иранские военные, ядерные и гражданские объекты в июне Германия была одной из немногих стран, открыто поддержавших эти действия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил тогда, что Израиль выполняет «грязную работу Запада», что вызвало возмущение общественного мнения в Германии и Иране.

Согласно сообщению, Берлин направил группу своих войск на оккупированные территории для участия в военных операциях в рамках секретного соглашения с израильской армией.

Согласно сообщению, это сотрудничество осуществлялось в обстановке полной секретности, но теперь документы, подтверждающие присутствие и идентификацию этих сил, находятся в распоряжении иранских властей.

Как сообщает Pars Today со ссылкой на информационное агентство Mehr, это не первый случай, когда Германия участвует в нападении на Иран; во время восьмилетней навязанной иракским режимом Баас войны против Ирана немецкое химическое оружие также поставлялось режиму Саддама. Однако в ходе недавней войны, после усиления контратак Ирана и возросшей опасности, немецкие войска покинули оккупированные территории.

Хотя конституция Германии запрещает отправку войск на зарубежные войны без одобрения парламента, пока неясно, одобрили ли законодатели этот шаг. Информация об этом появилась на фоне более масштабного кризиса безопасности на оккупированных территориях, где число случаев шпионажа в 2024 году увеличилось более чем на 400%.