Трамп потерпел неудачу / Венесуэльская женщина-политик стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года

Ранее некоторые СМИ обсуждали выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но президент США в итоге не получил награду.

Как сообщает Pars Today со ссылкой на информационное агентство ИРНА, Норвежский Нобелевский комитет наградил Мачадо за «ее неустанные усилия по запуску демократического движения в Венесуэле, сопротивлению действующему правительству в Каракасе и защите прав человека и гражданских свобод».

Нобелевская премия мира была присуждена Мачадо, несмотря на то, что некоторые норвежские официальные лица в последние дни выражали обеспокоенность по поводу возможной резкой реакции Трампа в связи с этим. Трамп, который был номинирован на эту премию несколько раз с 2018 года, неоднократно заявлял, что достоин ее получения, и предупреждал, что отказ Новельского комитета подарить ему эту премию считается оскорблением для Америки.