Судоходная организация Ирана (IRISL) вошла в двадцатку крупнейших компаний мира, сохранив лидерство в регионе

Мохаммад-Реза Модаррес-Хиябани заявил, что Судоходная организация Ирана (IRISL), сохраняя свою позицию в числе ведущих мировых компаний, занимает 17-е место среди крупнейших контейнерных судоходных компаний мира.

Модаррес-Хиябани добавил: «Эта компания, которая уже около десяти лет входит в двадцатку крупнейших контейнерных судоходных компаний мира, также сохранила лидерство среди морских транспортных компаний страны и региона».

Генеральный директор Судоходной организации Ирана также заявил: «Несмотря на санкции и ограничения, ситуация в сфере судоходства благоприятная, и предоставленная статистика свидетельствует о росте активности компании».

Указав на деятельность почти четырех тысяч иранских моряков в судоходной отрасли Исламской Республики Иран, Модаррес-Хиябани заявил: «В последние годы сотни иностранных моряков работали в иранском судоходном флоте, и благодаря усилиям Института подготовки судоходных специалистов все моряки иранского судоходства теперь являются иранскими».

Акцент на развитии коридора Север-Юг

Генеральный директор Судоходной организации Ирана, также указав на важность завершения строительства железной дороги Захедан-Чабахар в провинции Систан и Балучестан на юго-востоке Ирана, отметил: «Судоходство полностью готово к развитию грузоперевозок по этому маршруту».

Подчеркнув ключевую роль судоходства в обеспечении безопасности экономики Ирана, Модаррес-Хиябани заверил, что, несмотря на все введенные ограничения, сотрудники этой группы своими усилиями предотвращают любые перебои в экономическом процессе страны.

