: Власти ФРГ решили лишить палестинца германского гражданства

/. Власти ФРГ приняли решение лишить германского гражданства палестинца за то, что он спустя всего день после получения немецкого паспорта опубликовал в соцсетях пост, прославляющий радикальное движение ХАМАС. Об этом сообщила газета Bild.

Палестинца Абдаллу привезли в Германию, когда он был ребенком. Став взрослым, он подал ходатайство о принятии в гражданство ФРГ, на что 25 сентября получил согласие. Ему выдали немецкий паспорт, о чем довольный мужчина сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Всего лишь день спустя он опубликовал в соцсети фото с изображением двух боевиков ХАМАС и надписью Heros of Palestine ("Герои Палестины").

По информации Bild, Абдалла неоднократно участвовал в пропалестинских демонстрациях, где его задерживала полиция. При этом в соответствии с параграфом 11 Закона о гражданстве власти ФРГ тщательно проверяют заявителя на наличие у него судимостей и приверженность свободному, демократическому порядку и по другим параметрам. В ответ на запрос газеты в берлинском ведомстве по вопросами миграции отметили, что просто не имели сведений об Абдалле, которые позволили бы отклонить его ходатайство.

Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что уже 8 октября Абдалла получил от властей письмо, в котором его проинформировали об отзыве гражданства из-за постов, прославляющих терроризм. У него есть четыре недели на то, чтобы через адвоката заявить о своей позиции.