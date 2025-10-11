В Варшаве прошла крупная демонстрация против мигрантов и за отставку Туска

Отмечается, что акция протеста была организована оппозиционной партией «Право и справедливость». Так, несколько тысяч участников протеста собрались на Замковой площади в центре польской столицы. Одними из лозунгов митингующих были «Туск — немецкий агент» и «Здесь Польша, а не Брюссель».

В апреле в Варшаве крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) организовала многотысячный марш. По данным столичной мэрии, в Варшаву прибыло 200 автобусов со сторонниками партии, в то время как общее число принявших участие в марше составило около 20 тыс. человек.