Спасатели, которые ищут людей, пропавших после взрыва на заводе в штате Теннесси, не нашли выживших. Этот завод производит взрывчатые вещества для армии США и промышленности. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

«На месте происшествия работают более 300 сотрудников [экстренных служб]. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря», - говорит шериф.

На заводе по производству взрывчатых веществ в США произошел взрыв

Утром 10 октября на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems произошёл взрыв. Власти сказали, что несколько человек погибли, а ещё минимум 18 пропали без вести. Точное число жертв пока неизвестно, причины взрыва выясняются.

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 11 октября мощный взрыв произошел также и на заводе под Харьковом, откуда были вывезены по меньшей мере 58 иностранных наемников ВСУ.