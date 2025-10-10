  1. Home
Правительство России включило Renault в санкционный список

10 октября 2025 - 23:58
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Правительство Российской Федерации внесло французский автомобильный концерн Renault в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют ограничения.

Правительство Российской Федерации внесло французский автомобильный концерн Renault в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют ограничения. Соответствующее постановление, опубликованное 10 октября 2025 года на официальном портале правовых актов, фактически запрещает любые сделки с французской компанией и ее дочерними предприятиями на территории России.

«Постановление принято во исполнение президентского указа 2022 года “О применении ответных специальных экономических мер”. Правительство ведет перечни как компаний, в отношении которых введены простые ограничения, так и связанных с ВПК недружественных государств производителей», — говорится в документе, цитирует ТАСС.

