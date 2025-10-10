  1. Home
Лидер движения «Ансар Аллах»: Израиль при поддержке США совершил в Газе преступление века

10 октября 2025 - 23:49
News ID: 1737103
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Лидер движения «Ансар Аллах»: Израиль при поддержке США совершил в Газе преступление века

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Сейед Абдулмалик Бадрэддин аль-Хуси заявил, что Израиль, используя американское оружие, совершил в секторе Газа «преступление века».

В обращении, приуроченном ко второй годовщине операции «Буря Аль-Аксы» и израильских атак против мирного населения Газы, аль-Хуси назвал эти действия вопиющим нарушением гуманитарных норм и подчеркнул полную поддержку народа Палестины.

Он отметил, что в результате варварских нападений Израиля и США в Газе погибло и было ранено около 11% населения анклава, что, по его словам, является беспрецедентным показателем в современной истории.

