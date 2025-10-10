  1. Home
  2. Russian

Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии

10 октября 2025 - 23:43
News ID: 1737102
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 октября в беседе с «Известиями» назвала спикера МИД Украины Георгия Тихого «полным профаном» из-за его заявлений о перемирии российской и украинской сторон на время Олимпиады-2026.

Ранее Тихий заявил, что Россия якобы начинала конфликты во время Олимпийских игр. По его словам, РФ «начинала вторжение» в Грузию и на Украину в период олимпийского перемирия.

«Полный профан. Что касается 2008 года, то в 2009 году международная комиссия ЕС заключила, что «[экс-президент Грузии] Михаил Саакашвили не отражал «российскую агрессию», о чем он не перестает заявлять по сей день, а планировал наступательную войну», — сказала она.

Кроме того, комментируя слова спикера украинского МИД о «вторжении РФ на Украину во время олимпийского перемирия», Захарова указала, что у Тихого «всё в голове перепуталось».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 октября рассказал, что Россия продолжает спецоперацию, но сохраняет открытость к переговорам. Однако европейская сторона пребывает в антироссийской истерике и склоняет Киев к отказу от диалога.

До этого, 23 сентября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о готовности российской стороны к продолжению диалога с Украиной в любых переговорных форматах.

Your Comment

You are replying to: .
captcha