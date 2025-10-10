Ранее Тихий заявил, что Россия якобы начинала конфликты во время Олимпийских игр. По его словам, РФ «начинала вторжение» в Грузию и на Украину в период олимпийского перемирия.

«Полный профан. Что касается 2008 года, то в 2009 году международная комиссия ЕС заключила, что «[экс-президент Грузии] Михаил Саакашвили не отражал «российскую агрессию», о чем он не перестает заявлять по сей день, а планировал наступательную войну», — сказала она.

Кроме того, комментируя слова спикера украинского МИД о «вторжении РФ на Украину во время олимпийского перемирия», Захарова указала, что у Тихого «всё в голове перепуталось».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 октября рассказал, что Россия продолжает спецоперацию, но сохраняет открытость к переговорам. Однако европейская сторона пребывает в антироссийской истерике и склоняет Киев к отказу от диалога.

До этого, 23 сентября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о готовности российской стороны к продолжению диалога с Украиной в любых переговорных форматах.