Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»

Россия призывает США к немедленному прекращению эскалации в отношении Венесуэлы, решительно осуждая американские удары по кораблям республики. Об этом 10 октября сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«В Вашингтоне необходимо немедленно прекратить эскалацию под надуманными предлогами и не совершить непоправимую ошибку, которая стала бы военной акцией против Венесуэлы», — сказал он в рамках своего выступления на срочном брифинге совета безопасности (СБ) ООН.

По его словам, в настоящее время Москва находится в тесном контакте с Каракасом для поддержания координации дальнейших шагов, направленных на недопущение вмешательства во внутренние дела Венесуэлы сторонних государств. Небензя также призвал своих коллег по СБ ООН «доказать свою поддержку» международному праву и уставу ООН, и послать Вашингтону соответствующий «твердый и недвусмысленный сигнал».

США 3 октября нанесли удар по судну, которое принадлежало наркоторговцам, в международных водах у берегов Венесуэлы, за которым спустя время 5 октября последовал еще один. Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя данную операцию подчеркнул, что в настоящее время в воды США «бояться заходить» даже рыболовецкие суда. На следующий день газета The New York Times (NYT) узнала о распоряжении американского лидера прекратить попытки достичь мирного урегулирования военной эскалации с Венесуэлой и расторгнуть с ней дипломатические контакты.