Путин: Россия вскоре может сообщить о новом оружии, которое проходит испытания

"Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", - сказал он. Сейчас эта разработка проходит испытания. "Они идут успешно", - добавил российский лидер.

Он отметил, что российские военные инженеры не только изобретают новые виды вооружений, но и модернизируют, "доводят до ума" уже существующие.

"Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно", - подчеркнул Путин.