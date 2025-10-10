  1. Home
Путин: Россия вскоре может сообщить о новом оружии, которое проходит испытания

10 октября 2025 - 23:24
News ID: 1737098
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Путин: Россия вскоре может сообщить о новом оружии, которое проходит испытания

Президент России Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита в Таджикистан рассказал об испытаниях нового оружия.

"Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали", - сказал он. Сейчас эта разработка проходит испытания. "Они идут успешно", - добавил российский лидер.

Он отметил, что российские военные инженеры не только изобретают новые виды вооружений, но и модернизируют, "доводят до ума" уже существующие.

"Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно", - подчеркнул Путин.

