В пятницу, 10 октября, президент Франции Эммануэль Макрон должен назвать имя нового премьер-министра. Так, по крайней мере, заявил Себастьен Лекорню, пробывший в этом кресле 27 суток. По сути, это последний шанс для Макрона избежать досрочных выборов в Национальное собрание.

Для Макрона досрочные выборы станут политической катастрофой по всем вопросам. Большинство мест займёт крайнее правое крыло, то есть «Национальное объединение» Ле Пен, и центристский блок, где доминирует про-макроновский блок нескольких партий, уменьшит своё присутствие, и так не столь большое, в нижней палате парламента. Поэтому Макрон хочет избежать этого шага, который, если свеженазначенный премьер опять останется не у дел, станет уже необходимостью — эти выборы проводить. Сам же он добровольно в отставку не пойдёт.

Изначально во французских СМИ говорилось о срочном заявлении Макрона, но вместо него под софиты вышел Лекорню. Он-то и заявил журналистам, чтобы не переживали: нового премьера объявят совсем скоро.

В «валдайском» выступлении Владимир Путин подчеркнул, что захват танкера под флагом Бенина был нужен Парижу только для того, чтобы отвлечь граждан страны от внутренних проблем: Макрон делает ставку на украинский конфликт. Похоже, на этом же поле решил сыграть и Зеленский, отобрав у Макрона внимание в этом вопросе. В четверг, 9 октября, он рассказал, что вся операция прошла благодаря украинской разведке: именно Киев передал Парижу информацию, которая в итоге оказалась «пустышкой», — танкер отпущен восвояси. Впрочем, об этом молчат и Макрон, и Зеленский.