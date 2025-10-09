Хамдан: Полное прекращение израильской агрессии — ключевое условие перемирия в Газе

— Один из руководителей движения ХАМАС Осама Хамдан заявил, что достигнутое соглашение о прекращении огня с израильским режимом означает завершение войны в секторе Газа, а обмен палестинских и израильских пленных состоится только после полного соблюдения условий перемирия.

По словам Хамдана, обмен пленными произойдёт лишь в случае полного прекращения огня и при условии, что Израиль выполнит все взятые на себя обязательства. В соответствии с соглашением, будут освобождены 250 заключённых, осуждённых на длительные сроки, и около 1700 других палестинских узников. В список обмена включены все известные палестинские фигуры.

Представитель ХАМАС также сообщил, что по условиям соглашения для доставки гуманитарной помощи в Газу будут открыты пять контрольно-пропускных пунктов. Контроль за распределением помощи возложен на международные организации, при этом местные структуры Газы и американские учреждения не будут иметь прямого участия в этом процессе.