Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов

9 октября 2025 - 19:45
News ID: 1736890
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
– Делегация "Росатома" во главе с Николаем Спасским в среду, 8 октября, обсудила в Тегеране развитие сотрудничества с Ираном в строительстве ядерных реакторов.

«Делегация от РФ во главе с замгендиректора "Росатома" Николаем Спасским посетила сегодня Тегеран, где провела содержательные переговоры с представителями Организации по атомной энергии Ирана по ряду вопросов, касающихся ядерной энергетики, включая развитие сотрудничества в области реакторов малой мощности и строительства реакторов мощностью в одну тысячу 250 МВт энергии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОАЭИ.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ход текущего сотрудничества в ядерной сфере и единогласно подчеркнули важность ускорения реализации совместных проектов.

Кроме того, было достигнуто соглашение о том, что в ближайшем будущем Иран посетит генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. Целью его визита станет не только контроль за выполнением ранее достигнутых договорённостей, но и личное ознакомление с ходом строительства второго и третьего энергоблоков атомной электростанции "Бушер".

