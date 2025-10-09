Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

«Официальные лица с обеих сторон подтвердили, что они подписали соглашение после непрямых переговоров на египетском пляжном курорте Шарм-эш-Шейх. В соответствии с соглашением боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников <...> в обмен на сотни заключенных, удерживаемых Израилем», — сообщает издание.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности. После этого грузовики с продовольствием и медикаментами будут допущены в сектор Газа для помощи жителям.

Несмотря на подписание соглашения, палестинский источник сообщил изданию, что окончательный список людей, подлежащих освобождению, еще не был составлен. Уточняется, что палестинская сторона добивается освобождения известных заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, а также сотен задержанных во время израильских операций.

Ранее в этот день представитель правительства страны Шош Бедросян заявила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Кроме того, Бедросян также отметила, что сегодня утром в Египте все стороны подписали окончательный проект первого этапа, который предусматривает освобождение всех заложников

В этот же день палестинское движение ХАМАС заявило, что оставшихся в живых израильских заложников обменяют на примерно 2 тыс. палестинских заключенных.

Также 9 октября член политического бюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что движение получило гарантию от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа.