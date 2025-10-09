«Трамп»: От объявления времени освобождения сионистских пленных до антииранской позиции

По сообщению информационного агентства ABNA, телеканал CNN только что сообщил о первом этапе соглашения о прекращении войны в Газе: «Вот что нам известно о том, как могут развиваться события в ближайшие дни: представитель Белого дома заявил, что Кабинет [режима] Израиля проголосует по мирному плану (прекращению войны) сегодня, в четверг. Если [режим] Израиль согласится, у него будет 24 часа, чтобы вывести свои войска (из Газы). Это будет началом 72-часового периода, в течение которого ХАМАС может освободить оставшихся пленных».

По сообщению CNN, этот представитель Белого дома заявил, что США ожидают, что освобождение 20 пленных начнется в понедельник, хотя ХАМАС может действовать быстрее, чтобы их освободить. Трамп сказал, что пленные «вероятно, будут освобождены в понедельник».

С другой стороны, президент США в интервью телеканалу Fox News заявил, что пленные в Газе, вероятно, будут освобождены в понедельник. Эта новость появилась после того, как ранее было объявлено о соглашении между сионистскими оккупантами и ХАМАС относительно первого этапа прекращения огня.

При этом эксперты, учитывая темную историю сионистского режима, уже сейчас предупреждают о недобросовестности этого режима в выполнении своих обязательств.

Дональд Трамп, в этом интервью, ссылаясь на агрессию этой страны и сионистских оккупантов против Ирана несколько месяцев назад вопреки международным конвенциям, заявил, что Тегеран «примерно в одном месяце, возможно, двух месяцах от обладания ядерным оружием, и если бы я позволил этому случиться, это соглашение не было бы возможным»!