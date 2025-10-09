Реакция президента сионистского режима на соглашение о прекращении войны в Газе

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на CNN, Исаак Герцог, президент сионистского режима, в ответ на соглашение в Газе, но без упоминания преступлений этого режима против угнетенного народа в этом секторе, принял популистскую позу, заявив: «Сердце Израиля бьется вместе с пленными и их семьями!»

Президент сионистского режима утверждал: «Я выражаю свою полную поддержку достигнутому соглашению. Я благодарю президента Трампа за его руководство в обеспечении освобождения пленных и прекращении войны».

Движение исламского сопротивления ХАМАС несколько часов назад объявило в заявлении: «Мы объявляем о достижении соглашения, которое приведет к прекращению войны в Газе, выводу оккупационных сил [сионистских], ввозу [гуманитарной] помощи и обмену пленными».

ХАМАС также призвало Трампа, посреднические страны и арабские и исламские стороны обязать сионистских оккупантов полностью выполнить соглашение.