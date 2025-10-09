Подробности первого этапа соглашения о прекращении войны сионистов против угнетенного народа Газы

По сообщению информационного агентства ABNA, телеканал CNN со ссылкой на BBC сегодня, в четверг, в своем репортаже заявил, что получил доступ к некоторым частям соглашения о прекращении войны сионистских оккупантов против угнетенного народа Газы.

По утверждению этого СМИ, хотя полные детали соглашения о прекращении огня на первом этапе еще официально не раскрыты; то, что нам известно на данный момент, это: палестинский источник сообщил BBC, что соглашение предусматривает освобождение 250 палестинских заключенных и 1700 жителей Газы, которые были задержаны (оккупационными) силами Израиля с начала войны. Этот источник сообщил, что ХАМАС еще не получил список палестинских заключенных, которых (детоубийственный режим) Израиль намерен освободить, но ожидается, что этот вопрос будет решен в течение нескольких часов.

По утверждению BBC и без упоминания предыдущего невыполнения обязательств сионистским режимом, высокопоставленный палестинский чиновник также сообщил этому СМИ, что согласно соглашению, (оккупационный режим) Израиль разрешит ежедневный въезд 400 грузовиков с помощью в Газу, и это число будет постепенно увеличиваться на последующих этапах! По словам чиновника Белого дома, ХАМАС освободит 20 живых пленных, находящихся у него, в течение первого этапа соглашения.

ХАМАС ранее в заявлении подтвердил соглашение о прекращении войны сионистов против угнетенного народа Газы и призвал Трампа, посреднические страны и арабские и исламские стороны обязать сионистских оккупантов полностью выполнить соглашение.