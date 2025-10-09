ХАМАС сообщил о передаче списка своих пленных

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на новостной сайт «Палестина Сегодня» (Filastin Al-Yawm), Захер Джаббарин, глава Офиса мучеников и пленных движения исламского сопротивления ХАМАС, объявил, что движение передало список палестинских пленных посредникам в соответствии с критериями, установленными в рамках соглашения о прекращении огня и прекращении агрессии сионистского режима против народа Газы.

Он заявил, что ХАМАС ожидает окончательного согласования имен, чтобы после завершения координации и соответствующих процедур объявить официальный список через специальный медиа-офис по делам пленных.

Джаббарин подчеркнул: «Движение исламского сопротивления ХАМАС по-прежнему привержено своим обязательствам перед пленными и их стойкими семьями и поставило освобождение всех палестинских пленных во главу своих приоритетов».

В заключение он отметил: «ХАМАС продолжит борьбу и ведение этого дела до освобождения последнего палестинского пленного и никогда не будет молчать перед лицом страданий и жертв их семей».