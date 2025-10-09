  1. Home
Сионистские СМИ: Израиль не смог заставить ХАМАС сдаться

9 октября 2025 - 11:18
СМИ сионистского режима заявили, что война в Газе останавливается в то время, как сионистский режим потерпел поражение в попытке заставить ХАМАС сдаться.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на палестинское информационное агентство Shahab, СМИ сионистского режима по-разному отреагировали на соглашение о прекращении боевых действий в Газе и раскрыли, что это соглашение было достигнуто в условиях, когда режим потерпел неудачу в достижении своих военных целей.

Сионистский телеканал Kan в связи с этим заявил: «Сегодня война в Газе заканчивается соглашением, хотя все мы представляли, что ХАМАС сдастся, но условия, к которым мы пришли сейчас, не похожи на наши представления».

Медиа-агентство сионистского режима также объявило, что поправки, внесенные в карту вывода сионистских сил, которая была в плане Трампа, стали гораздо обширнее, и отвод израильской армии из Газы по требованию ХАМАС превысил прежние рамки и включает также Хан-Юнис и юг сектора Газа.

