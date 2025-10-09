Реакция йеменского движения "Ансар Аллах" на соглашение о прекращении огня в Газе

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на "Аль-Маядин", член Политического бюро "Ансар Аллах" Мухаммад аль-Фарах в ответ на достигнутое соглашение о прекращении войны в Газе заявил, что народ Йемена с большим интересом следит за объявленным соглашением между палестинцами и израильским врагом.

Аль-Фарах подчеркнул: "Мы подтверждаем нашу поддержку любых усилий, направленных на облегчение страданий палестинцев, прекращение агрессии, снятие блокады и гарантию освобождения палестинских пленных".

Старший член "Ансар Аллах" подчеркнул, что Йемен приветствует любое соглашение, которое сохраняет неизменные принципы палестинского вопроса и защищает законные права палестинского народа.

Он продолжил: "Мы благодарим наших братьев в группах Джихада и Сопротивления за их искренние и ответственные усилия и их настойчивость в отстаивании интересов палестинского народа".

Йеменское движение "Ансар Аллах" назвало сионистского врага стороной-агрессором и полностью ответственным за преступления и нарушения прав палестинского народа, подчеркнув, что любое соглашение должно привести к полному прекращению агрессии, снятию блокады и достижению чаяний палестинского народа относительно свободы и независимости.

Он добавил: "Любое соглашение должно также привести к созданию палестинского государства на всех оккупированных палестинских территориях со столицей в Кудсе (Иерусалиме)".

В заключение аль-Фарах выразил надежду, что это соглашение поможет укрепить единство рядов палестинцев, стабилизировать стойкость Сопротивления и открыть горизонты, сохраняющие достоинство палестинского народа.