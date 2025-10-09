ABC: Соглашение о разоружении ХАМАС и будущем управлении Газой не достигнуто

По сообщению информационного агентства ABNA, телеканал «ABC» в четверг в своем отчете со ссылкой на информированные источники заявил, что по крайней мере 2 ключевых пункта соглашения о прекращении войны в Газе были согласованы сторонами: во-первых, сионистские оккупационные военные отведут свои силы на «согласованную линию», чтобы создать необходимую почву для освобождения пленных, и во-вторых, что все пленные будут освобождены в течение 72 часов.

Телеканал «ABC», ссылаясь на информированные источники, добавил: «Однако статус других моментов плана, таких как обязательство ХАМАС разоружиться и передать управление Газой временному переходному органу под внешним управлением, а также обязательство Израиля полностью вывести свою армию из сектора Газа, пока неясен, и предполагается, что они будут обсуждаться на последующих этапах переговоров».