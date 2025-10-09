Движение "Исламский джихад": Прекращение огня в Газе достигнуто благодаря доблести бойцов Сопротивления

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на информационное агентство Shahab, палестинское движение "Исламский джихад", выпустив заявление в ответ на достигнутое в Газе соглашение о прекращении огня, заявило, что то, что было достигнуто в результате соглашения о прекращении огня и обмене пленными с сионистским врагом, не было подарком от кого-либо.

В заявлении добавляется: "Хотя мы не отрицаем арабские и международные усилия, мы подчеркиваем масштаб огромных жертв палестинского народа, а также храбрость и доблесть его бойцов на поле боя, которые противостояли силам противника и проявили беспрецедентную смелость в битве; и если бы не это, Сопротивление не смогло бы выступать в качестве мощного соперника за столом переговоров".

"Исламский джихад" Палестины заявил, что палестинский народ в эти исторические моменты не забудет своих великих мучеников, которые сыграли важную роль в стойкости Сопротивления и достижении этого важного этапа, и которые смогли заставить врага прекратить свою агрессию.