Издан приказ об отводе армии сионистского режима из Газы

По сообщению информационного агентства ABNA, армейское радио сионистского режима объявило, что оперативные группы армии этого режима, действующие в городе Газа, получили приказ о подготовке к полному отводу на тыловые линии в ближайшие дни.

Кроме того, представитель армии сионистского режима также объявил, что по распоряжению политического руководства и на основе оценки ситуации армия начала оперативную подготовку к реализации соглашения и одновременно проводит боевые приготовления и мероприятия для передислокации на скорректированные линии развертывания в ближайшем будущем.

Ивритоязычный телеканал Kan также подтвердил, что военнослужащие сионистской армии в секторе Газа начали подготовку к выводу из сектора на согласованные линии.

В связи с этим, Кабинет безопасности сионистского режима проведет заседание в 17:00 по времени оккупированного Иерусалима для рассмотрения соглашения о прекращении огня в Газе.

Движение исламского сопротивления ХАМАС официально объявило прошлой ночью о достижении соглашения о прекращении огня в войне в Газе в ходе переговоров в Шарм-эш-Шейхе между группами сопротивления, посредниками и сионистским врагом, которое приведет к прекращению войны в Газе, выводу оккупационных сил, доставке гуманитарной помощи в Газу и обмену пленными.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что сионистский режим и ХАМАС согласились на первый этап плана прекращения огня в Газе.

Он сказал, что все сионистские пленники будут скоро освобождены, и Израиль отведет свои силы на согласованные линии.