Иран входит в число 10 стран, обладающих полным потенциалом для создания и запуска спутников

Хасан Саларие, глава Космического агентства Ирана, сказал: Среди более чем двухсот стран мира только около десяти или одиннадцати стран имеют полный потенциал для создания и запуска спутников, и Иран входит в их число. Эти страны включают Россию, Китай, США, некоторые европейские страны и Японию, которые имеют долгую историю в космической отрасли.

Он добавил, что Иран, опираясь на свои местные возможности, продвинул одновременное развитие спутников и ракет-носителей. Создание спутников в стране в основном осуществлялось в виде единичных образцов, но с началом проекта спутниковой группировки "Шахид Солеймани" концепция серийного производства вошла в космическую литературу Ирана.

Глава Космического агентства Ирана добавил: С середины 2000-х годов, с определением проектов по созданию спутников в университетах Шариф, Амир Кабир, Науки и Промышленности и Малек-Аштар, началась волна подготовки кадров. Эти кадры успешно создали первые иранские спутники.

Хасан Саларие добавил: Поворотным моментом на этом пути стал успешный запуск спутника Омид в 2008 году, который создал национальное доверие к способности выводить объекты на орбиту.