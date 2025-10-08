Аракчи: Американцы устали воевать на стороне Израиля

Комментируя во вторник вечером недавние заявления президента США относительно ядерной программы Ирана, Сейед Аббас Аракчи написал в социальной сети X: «Президенту США следует помнить, что никогда не было никакой информации о том, что Ирак скрывает оружие массового уничтожения. Только невообразимые разрушения, тысячи убитых американцев и семь триллионов долларов американских налогоплательщиков, потраченных впустую». Как сообщается Аракчи добавил: «Точно так же нет никакой «информации», которая бы указывала на то, что если бы Израиль обманом не побудил США напасть на иранский народ, Иран бы «в течение месяца» разработал ядерное оружие».

Он пояснил: «С провалом этой операции Израиль теперь пытается изобразить мнимую угрозу со стороны оборонной мощи Ирана. Американцы устали бороться за «бесконечные войны» Израиля».

Аракчи подчеркнул: «Иран — великая страна, а иранцы — великая нация и наследники древней цивилизации. Здания и оборудование могут быть разрушены, но наша воля «никогда» не будет сломлена. Дальнейшее упорство в этом просчете не решит никаких проблем».