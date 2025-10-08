Иран вызвал европейских послов, обвинив ЕС во вмешательстве

В знак протеста против вмешательского подхода Европейского союза в дела региона Персидского залива заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи вызвал послов и глав дипломатических миссий европейских стран в МИД. Он расценил выдвинутые утверждения относительно иранских островов в Персидском заливе, а также ядерной и оборонной программ страны как откровенное вмешательство во внутренние дела Ирана.

Вызов дипломатов последовал за совместным заявлением министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Европейского союза, в котором, среди прочего, выражалась поддержка безосновательных притязаний на иранские острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, а также содержались ложные утверждения относительно оборонной и ядерной программ Ирана.

Иранский дипломат подчеркнул безоговорочный и вечный суверенитет Ирана над островами Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, назвав их неотъемлемой частью территории под суверенитетом Ирана. Он заявил, что поддержка ЕС безосновательных притязаний одной из стран-членов ССАГПЗ на эти острова нарушает принцип уважения национального суверенитета и территориальной целостности государств, и решительно осудил политическую и предвзятую позицию Европейского союза.

Тахт-Раванчи также назвал заявления относительно ракетной программы Ирана откровенным вмешательством во внутренние дела Ирана. Он отверг искаженные и преувеличенные сообщения о ракетной программе Ирана, подчеркнув, что отечественные оборонные возможности Ирана, включая его ракетный потенциал, являются частью неотъемлемого права Ирана на самооборону и гарантируют региональную стабильность и безопасность.