От слов к сделке: переговоры по Газе близки к решающему этапу

Переговоры, проходящие в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве США, Египта и Катара, приближаются к решающему этапу: стороны обсуждают обмен заложниками, разоружение ХАМАС и прекращение огня. Эксперты отмечают, что первая фаза соглашения может быть достигнута уже в ближайшие дни, хотя ключевые разногласия по дальнейшей реализации сделки сохраняются. Ближайшие 48 часов станут решающими для судьбы переговоров, заявил президент США Дональд Трамп. Между тем ХАМАС потребовало включить в условия сделки с Израилем передачу тела своего убитого лидера Яхьи Синвара.

Движение ХАМАС выдвинуло новое условие — получить тела своего лидера Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда. Как сообщают СМИ, требование включено в список пунктов, обсуждаемых в рамках соглашения об освобождении всех заложников в Газе. По данным источников, представители ХАМАС заявляют, что передача заложников потребует более 72 часов, поскольку процесс обмена связан с логистическими проблемами.

— Братья Синвар — символы военного сопротивления ХАМАС израильскому наступлению. Движение хочет превратить их похороны в публичный инфоповод и демонстрацию большой базы поддержки палестинского движения, — рассказал востоковед Леонид Цуканов.

Среди нерешенных пунктов — разоружение ХАМАС, гарантии того, что Израиль не возобновит боевые действия после освобождения заложников, а также вопрос о выводе его войск. ХАМАС требует ежедневного допуска не менее 400 грузовиков с гуманитарной помощью и подчеркивает, что сдача тел израильских заложников возможна только после завершения военных операций и отвода армии.

Первая фаза соглашения — в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе — может быть согласована уже к пятнице, если сохранятся нынешние позитивные тенденции, сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на египетские источники.