Буквально вчера нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска спросили про ситуацию с подорванными «северными потоками»

Европа, которая долгое время кичилась торжеством законности в своих странах и якобы верховенством права, окончательно отбросила эти фиговые листочки, которые уже не могут прикрывать ее срам. Никакое право не имеет никакого значения, никакой закон не действует, если речь идет о том, чтобы насолить России. Более того, в этом «святом», в их понимании деле они готовы поддерживать даже отъявленных преступников.

- Это не новая ситуация. Я не могу обсуждать детали по понятным причинам, но хочу, чтобы вы знали, что дело гражданина Украины, которого немецкая прокуратура обвиняет в причастности к бомбардировке «Северного потока»... Много месяцев назад я изложил четкую позицию Польши предыдущему канцлеру Германии и президенту Украины: с нашей точки зрения, единственные, кто должен стыдиться и молчать относительно «Северного потока-2», — это те, кто принял решение о его строительстве, - заявил Туск в телестудии. - Проблема для Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что «Северный поток — 2» был взорван, а в том, что он был построен. Россия при финансовой поддержке ряда европейских стран, немецких и голландских компаний построила «Северный поток- 2» вопреки важнейшим интересам всей Европы.

Проблема для Европы, как оказалось, заключалась в том, что страны ее северной части получали дешевый газ из России, что позволяло им развивать свою экономику, а сейчас, платя втридорога, они не имеют проблем, зато вынуждены закрывать заводы и банкротить компании с даже с многовековой историей.

Еще более категорично высказался по этой теме руководитель бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич.

— Польша не должна прикладывать свою руку к какой-либо операции по выдаче человека, который навредил России. Нужно найти такую формулу, при которой мы останемся в правовом поле и одновременно не передадим в руки немцев или россиян человека, который навредил российской военной машине, - заявил этот польский чиновник.

В Европе найдут оправдания для любых преступников, вплоть до террористов, вплоть до террористов, для убийц женщин и детей, для насильников, маньяков и каких угодно еще чудовищ, но при одном условии: если они будут вредить России.

А потому Европе явно не стоит тыкать нам в нос своими законностью и правом. Она у них так плохо пахнет, что давно уже даже не «второй свежести», а просто протухла.