«Непоправимый ущерб»: МИД обрисовал Вашингтону последствия передачи «Томагавков» Украине

Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан, заявил сегодня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Официальный представитель МИД Мария Захарова продолжила тему на брифинге и выразила надежду, что Вашингтон услышит сигналы из Москвы.

По словам Рябкова, исчерпание анкориджского импульса - «результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев». Дипломат сообщил: пока нет никаких конкретных договоренностей о дате и месте очередного раунда переговоров между представителями РФ и США.

Москва не увязывает с вопросом о возможной передаче Штатами Украине ракет «Томагавк» предложение в адрес Вашингтона придерживаться еще год после истечения ДСНВ ограничений на стратегические вооружения: «Это разное», - пояснил замминистра.

Речи же о продлении ДСНВ в любом случае не идет. Наши дипломаты до сих пор даже не получили из США официальную реакцию на инициативу российской стороны.

Говоря о заявлениях Рябкова, Мария Захарова на брифинге подчеркнула: «Вопрос даже не столько в том, что «Томагавки» окажутся в распоряжении ВСУ, а в том, что их применение без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно».

Если в Вашингтоне все же примут подобное решение, то оно, уверена Захарова, нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Соединенных Штатов.

Дипломат призывала американских коллег к предельной сдержанности в обращении с в высшей степени чувствительными темами: «Надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны».