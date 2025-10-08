  1. Home
Реакция Италии на нападение сионистских военных на «Флотилию свободы»

8 октября 2025 - 13:18
Министр иностранных дел Италии отреагировал на нападение сионистских военных на пассажиров «Флотилии свободы», направлявшейся в Газу.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, министр иностранных дел Италии подчеркнул: «Мы следим за процессом задержания десяти итальянских граждан, которые находились на борту "Флотилии свободы"».

Он добавил: «Мы призываем Тель-Авив уважать их права до завершения процесса их передачи».

Между тем, пассажиры «Флотилии стойкости» (Суммуд), которые ранее были похищены сионистским режимом, а затем перевезены за пределы оккупированных территорий, рассказали о пытках и жестоком обращении со стороны сионистских военных в центрах содержания под стражей этого режима.

