Реакция Италии на нападение сионистских военных на «Флотилию свободы»

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, министр иностранных дел Италии подчеркнул: «Мы следим за процессом задержания десяти итальянских граждан, которые находились на борту "Флотилии свободы"».

Он добавил: «Мы призываем Тель-Авив уважать их права до завершения процесса их передачи».

Между тем, пассажиры «Флотилии стойкости» (Суммуд), которые ранее были похищены сионистским режимом, а затем перевезены за пределы оккупированных территорий, рассказали о пытках и жестоком обращении со стороны сионистских военных в центрах содержания под стражей этого режима.