Неудачное покушение на президента Эквадора камнями!

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Reuters, президент Эквадора Даниэль Нобоа пережил нападение группы протестующих, которые встретили его камнями – инцидент, который один из старших министров его правительства назвал неудавшимся покушением.

Инес Монсано, министр окружающей среды и энергетики Эквадора, которая составила официальный отчет о покушении на президента страны, заявила, что автомобиль Нобоа был окружен примерно 500 протестующими, которые бросали в него камни. По ее словам, пять протестующих были задержаны.

Офис президента Эквадора объявил, что задержанным предъявлены обвинения в терроризме и покушении на убийство.

Reuters не может независимо подтвердить, имели ли место выстрелы во время инцидента, но Монсано утверждает, что после нападения протестующих на автомобиле президента были видны следы от пуль.

Протесты в Эквадоре начались после решения Нобоа отменить субсидии на топливо в прошлом месяце.