Заявление ФБР о проникновении китайских хакеров в несколько известных американских юридических фирм

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Reuters, офис ФБР в Вашингтоне объявил о начале расследования по делу о предполагаемом проникновении китайских хакеров в ряд американских юридических фирм.

Фирма «Уильямс и Коннелли» (Williams & Connolly), одна из компаний, предположительно ставших целью атаки ФБР, сообщила Reuters, что хакеры получили доступ к некоторым компьютерным системам фирмы, но не назвала Китай источником этих атак.

Фирма также добавила, что пока нет доказательств того, что конфиденциальные данные ее клиентов были похищены.

ФБР и посольство Китая в Вашингтоне пока не прокомментировали ситуацию. Власти США десятилетиями заявляют о хакерской деятельности, приписываемой Китаю, в Америке. Пекин отвергает эти обвинения.